В Индии оценили влияние пошлин США на экономику: 0,6% в 2025 году и серьезный риск дальше

ВВП Индии может потерять до 0,6% в 2025 году из-за 50%-ных пошлин США за покупку нефти из РФ

Фото: Depositphotos

Пошлины США на индийские товары, достигшие 50%, могут сократить ВВП Индии на 0,5-0,6% в 2025 году. Об этом заявил главный экономический советник правительства страны Ананта Нагесваран в интервью Bloomberg TV.

По его словам, влияние пошлин на ВВП Индии зависит от продолжительности их действия: "В зависимости от того, как долго она [пошлина. – Ред.] продержится даже в этом финансовом году, это может привести к влиянию на ВВП в размере от 0,5% до 0,6%".

Нагесваран отметил, что если пошлины останутся и на следующий финансовый год, негативный эффект будет еще больше и создаст серьезный риск для экономики.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары в прошлом месяце – до 50%. Причиной стало то, что Индия продолжает покупать российскую нефть.

Это самые высокие тарифы в Азии, которые делают индийские товары неконкурентными на рынке по сравнению с продукцией Вьетнама или Бангладеш. Больше всего от этого пострадают трудоемкие отрасли, в частности производство текстиля и ювелирных изделий.

Несмотря на риски, Нагесваран заявил, что правительство Индии сохраняет прогноз роста экономики в пределах 6,3-6,8% до марта 2026 года. В первом квартале этого года ВВП страны вырос на 7,8%, что является самым высоким показателем за более чем год.

По его мнению, сокращение налогов и рекордно низкая инфляция за последние восемь лет должны поддержать потребительский спрос.

Кроме того, недавнее снижение налога на товары и услуги для большинства товаров повседневного потребления может добавить к ВВП еще 0,2-0,3%.

Индия ожидает достичь нынешнего целевого дефицита бюджета на уровне 4,4% благодаря выплатам Центробанка и продаже активов, добавил Нагесваран.