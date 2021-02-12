JP Morgan объявил о начале нового суперцикла роста на сырьевом рынке

В связи с резким ростом цен на сельскохозяйственную продукцию, ценами на металлы и ценами на нефть взлетевшими намного выше 50 долларов за баррель, JPMorgan Chase считает, что на рынке сырьевых товаров начался новый суперцикл роста многолетних прибылей. Об этом пишет Bloomberg.

По словам аналитиков JPMorgan , долгосрочный бум в сырьевом комплексе представляется вероятным, поскольку Уолл-стрит делает ставку на сильное восстановление экономики после пандемии и хеджирование от инфляции.

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По словам банка, цены могут также подскочить как "непредвиденное последствие" борьбы с изменением климата, которое угрожает ограничить поставки нефти и одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей.

За последние 100 лет сырьевые товары увидели четыре суперцикла, причем пик последнего пришелся на 2008 год после 12 лет роста.

В банке отмечают, что ставки хедж-фондов на сырьевые товары достигли самого высокого уровня за десятилетие, что представляет собой резкий поворот по сравнению с прошлым годом, когда нефть впервые упала ниже нуля, а фермеры демпинговали продукты на фоне разорванных цепочек поставок и резкого падения спроса.

Согласно расчетам Deutsche Industriebank (IKB), мировые цены на сырье в январе 2021 года выросли примерно на 10,5 процента. В дефиците полупроводники, сталь, медь и перевалочные мощности: повсюду компании сталкиваются с ростом цен на предварительные продукты и услуги, которые до пандемии были в профиците.

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%, что выше октябрьского прогноза. Аналитики МВФ отмечают, что темпы экономического восстановления в разных государствах будут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов.

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Наталия Софиенко

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