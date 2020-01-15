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В Кабмине обещают публиковать доходы министров ежемесячно

В Кабмине обещают публиковать доходы министров ежемесячно
15.01.2020, 15:56

По словам Дубилета, вся информация о доходах министров будет ежемесячно публиковаться на сайте правительства

Доходы министров и их заместителей ежемесячно будут публиковаться на официальном сайте Кабинета министров Украины. Об этом на брифинга 15 января сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы будем официально публиковать ежемесячно все доходы, которые получают топ-чиновники в Украине. Это не является секретной информацией", - сказал Дубилет.

Он также добавил, что скоро на сайте правительства будет размещен новый раздел с информацией о КРI всех топ-чиновников.

"Собственно и КРI, и доходы будут официально публиковаться на сайте, чтобы все было максимально прозрачно", - уточнил Дубилет.

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  • 15 января Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников.
  • В 2019 году оклад высшего руководства страны составлял 24 000 грн, первых заместителей - 22 000 грн, просто замов - 20 000 грн.
  • Вечером 14 января премьер Алексей Гончарук написал в Facebook, что поддерживает повышение официальных зарплат чиновников. По его мнению, высокие белые зарплаты помогают преодолеть коррупцию во власти.

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