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В Кабмине анонсировали отмену книг учета для ФОПов

В Кабмине анонсировали отмену книг учета для ФОПов
04.12.2019, 13:50

В Раде хотят отменить бумажные книги учета для ФОПов, которые не платят НДС

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал отмену обязательного ведения книги учета для физлиц-предпринимателей, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект намерены зарегистрировать в Верховной Раде 4 декабря, сообщил он в Facebook.

"Сегодня вместе с Ярославом Железняком (депутат от партии Голос - ред.) регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного - отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС", - написал Дубилет.

Депутат Железняк добавил, что законопроект подписали рекордные для этого созыва 70 депутатов от всех фракций и групп.

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