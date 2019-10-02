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В Кабмине пояснили, почему уменьшили расходы на субсидии

В Кабмине пояснили, почему уменьшили расходы на субсидии
02.10.2019, 14:59

Доходы украинцев выросли из-за роста минимальных зарплат и индексации пенсий, заявили в Минсоцполитики

Расходы госбюджета на субсидии в 2020 году уменьшили по сравнению с 2019-м из-за роста доходов граждан. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

"Если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55 млрд грн), то заложенные 48 млрд грн (в проекте бюджета на 2020 год - ред.) - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли", - сказано в сообщении.

В министерстве уверены, что запланированных расходов хватит на всех получателей субсидий. Также в ведомстве добавляют, что уже в этом году Верховная Рада внесла изменения в бюджет, которыми уменьшила расходы на субсидии на этот год до 47 млрд грн, "которых достаточно".

"То есть, фактически никакого "сокращения" нету", - отмечают в Минсоцполитики.

Увеличение уровня минимальной зарплаты и индексация пенсий приведет к росту доходов, соответственно, количество домохозяйств, имеющих право на субсидию, будет сокращаться, добавляют в ведомстве.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии в период прошлого отопительного сезона составлял 1700 грн. Сейчас субсидии получают 2,8 млн семей, на время отопительного сезона их количество может увеличится до 4 млн.

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