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В Канаде самые высокие темпы инфляции за последние 40 лет

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 11:56
В Канаде самые высокие темпы инфляции за последние 40 лет - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

В Канаде фиксируют самые высокие темпы инфляции за последние 40 лет – 7,7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Статистического бюро Канады.

Темп потребительской инфляции продолжал расти, достигнув в июне в годовом исчислении 8,1% после роста на 7,7% в мае. Это самый большой годовой рост с января 1983 года, говорится в публикации.

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Рост в июне был вызван преимущественно удорожанием бензина, впрочем, "повышение цен было широким и семь из восьми основных компонентов подорожали на 3% или больше".

В то же время, ослабление COVID-ограничений привело к росту спроса на путешествия и связанные с ними услуги — на 6,4% выросли цены на авиабилеты.

Канада уже несколько месяцев подряд фиксирует рекордную инфляцию, поэтому вопрос о снижении цен выходит на первое место среди внутренних политических приоритетов.

  • Инфляция в США в июне ускорилась до 9,1% в годовом исчислении после 8,6% в мае.
  • По данным Государственной службы статистики, июньский показатель инфляции в Украине в годовом исчислении достиг 21,5%.
Наталия Софиенко
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инфляция канада
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