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01.04.2019, 15:25

Остаток средств на едином счете Госказначейства резко вырос

Остаток средств на едином счете Госказначейства резко вырос

На едином счету Госказначейства - почти 15 млрд грн. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее

На едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2019 года осталось 14,86 млрд грн, что на 85% больше чем месяцем ранее, свидетельствуют данные на сайте Госказначейства.

Текущий остаток также почти вдвое выше показателя апреля прошлого года и в 1,5 раза показателя начала года.

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По данным Госказначейства, остаток средств в казне на 1 марта 2019 года составил 8,1 млрд грн, что на 31% меньше показателя на 1 февраля.

На начало 2019 года в казне находилось 9,9 млрд грн.

Единый казначейский счет формируется из налогов, сборов и других платежей государственного бюджета. ЕКС - основной счет государства для проведения финансовых операций и управления средствами государственного и местных бюджетов.

Объем средств на ЕКС постоянно меняется из-за налоговых поступлений в бюджеты. Он может уменьшаться при пиковых нагрузках по расходам.

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Теги: госказначейства, казна
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