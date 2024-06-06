В Киеве хотят построить самое дорогое в стране укрытие в школе за 297,8 млн грн

Укрытие в школе (Иллюстративное фото: КГГА)

Управление образования Днепровской районной в Киеве госадминистрации заказало тендер на строительство школьного укрытия за 287,8 млн грн, которое может стать самым дорогим в Украине. Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Укрытие планируется построить на территории гимназии №183 "Фортуна" до конца 2025 года. Эта гимназия расположена в Днепровском районе столицы, на улице Юности, 5.

Речь идет о строительстве постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия.

Условия закупки можно обжаловать до 24:00, 17 июня. Период уточнений продлится с 08:54 5 июня до 24:00 17 июня. Аукцион ожидается 21 июня.