В Киеве хотят построить самое дорогое в стране укрытие в школе за 297,8 млн грн
Управление образования Днепровской районной в Киеве госадминистрации заказало тендер на строительство школьного укрытия за 287,8 млн грн, которое может стать самым дорогим в Украине. Об этом говорится на сайте Prozorro.
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Укрытие планируется построить на территории гимназии №183 "Фортуна" до конца 2025 года. Эта гимназия расположена в Днепровском районе столицы, на улице Юности, 5.
Речь идет о строительстве постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия.
Условия закупки можно обжаловать до 24:00, 17 июня. Период уточнений продлится с 08:54 5 июня до 24:00 17 июня. Аукцион ожидается 21 июня.
- Ранее Управление образования Днепровской районной администрации объявило тендер на приобретение 300 кожаных барабанов для укрытия за 890 000 грн. Позже врио главы Днепровской РГА заявил, что средства на закупку барабанов для "психологической разгрузки" детей в укрытиях не были потрачены.