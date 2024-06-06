У Києві хочуть побудувати найдорожче у країні укриття в школі за 297,8 млн грн

Тендер оголосило Управління освіти Дніпровського району міста Києва, яке раніше закупило 300 шкіряних барабанів для укриттів

Укриття в школі (Ілюстративне фото: КМДА)

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації замовило тендер на будівництво шкільного укриття за 287,8 млн грн, яке може стати найдорожчим в Україні. Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Укриття планують збудувати на території гімназії №183 "Фортуна" до кінця 2025 року. Ця гімназія розташована у Дніпровському районі столиці, на вулиці Юності, 5.

Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття.

Умови закупівлі можна оскаржити до 24:00, 17 червня. Період уточнень триватиме з 08:54 5 червня до 24:00 17 червня. Аукціон очікується 21 червня.