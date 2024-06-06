У Києві хочуть побудувати найдорожче у країні укриття в школі за 297,8 млн грн
Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації замовило тендер на будівництво шкільного укриття за 287,8 млн грн, яке може стати найдорожчим в Україні. Про це йдеться на сайті Prozorro.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Укриття планують збудувати на території гімназії №183 "Фортуна" до кінця 2025 року. Ця гімназія розташована у Дніпровському районі столиці, на вулиці Юності, 5.
Йдеться про будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття.
Умови закупівлі можна оскаржити до 24:00, 17 червня. Період уточнень триватиме з 08:54 5 червня до 24:00 17 червня. Аукціон очікується 21 червня.
- Раніше Управління освіти Дніпровської районної адміністрації оголосило тендер на придбання 300 шкіряних барабанів для укриття за 890 000 грн. Пізніше т.в.о. голови Дніпровської РДА заявив, що кошти на закупівлю барабанів для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях не були витрачені.