В Конгрессе разработан компромиссный законопроект: $48 млрд для Украины и лишь на оборону

Десять конгрессменов – по пять от обеих партий – разработали альтернативный законопроект о внешней помощи. В нем меньше денег для Украины

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Десять членов Палаты представителей США (нижняя палата парламента) разработали компромиссный законопроект о внешней помощи, предусматривающий $47,7 млрд для Украины. Его текст опубликовало издание Punchbowl.

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Этот законопроект предполагает выделение денег только на оборону, то есть конгрессмены предлагают оставить Украину без прямой бюджетной и другой помощи, например, экономической.



Законопроект, за который проголосовал Сенат, предполагает $60 млрд, в том числе $50,4 млрд на оборону.

Предложение конгрессменов предусматривает:

→ $47,69 млрд на поддержку обороны Украины, в том числе $13,77 млрд по программе USAI (заказ производителям);

→ 10,40 млрд на поддержку обороны Израиля;

→ $4,91 млрд на поддержку операций сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе (Тайвань)

→ $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США, в том числе на покрытие боевых расходов, связанных с операциями в Красном море

→ $542 млн Индо-Тихоокеанскому командованию США по решению критически важных операций.

Еще одно важное отличие законопроекта – они снова предлагают привязать иностранное финансирование к вопросу миграционной политики и границы США.

"Хотя антиукраинская фракция все больше давит на лидеров Республиканской партии, чтобы они отклонили это предложение, большинство членов Палаты представителей хочет поддержать борьбу Украины против России. Прогрессивные демократы будут решительно выступать против финансирования Израиля из-за войны в секторе Газа и отсутствия помощи Палестине, но опять же – Израиль все еще имеет поддержку большинства на Капитолийском холме. Поэтому это предложение направлено на то, чтобы повысить ставки для Джонсона и руководства Республиканской партии в Палате представителей", — пишет издание.

Авторами законопроекта стали республиканцы Брайан Фицпатрик, Дон Бэкон, Майк Лоулер, Лори Чавес-Деремер и Даг Лемборн, а также демократы Джаред Голден, Эд Кейс, Мари Глузенкамп Перес, Дон Дэвис и Джим Коста.