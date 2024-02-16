У Конгресі розробили компромісний законопроєкт: $48 млрд для України й тільки на оборону

Десять конгресменів – по п'ять від обох партій – розробили альтернативний законопроєкт про зовнішню допомогу. У ньому менше грошей для України

Фото: pixabay.com

Десять членів Палати представників США (нижня палата парламенту) розробили компромісний законопроєкт про зовнішню допомогу, який передбачає $47,7 млрд для України. Його текст опублікувало видання Punchbowl.

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Цей законопроєкт передбачає виділення грошей лише на оборону, тобто конгресмени пропонують залишити Україну без прямої бюджетної та іншої допомоги, наприклад, економічної.

Законопроєкт, за який проголосував Сенат, передбачає $60 млрд, зокрема $50,4 млрд на оборону.

Пропозиція конгресменів передбачає:

→ $47,69 млрд на підтримку оборони України, зокрема $13,77 млрд за програмою USAI (замовлення виробникам);

→ 10,40 млрд на підтримку оборони Ізраїлю;

→ $4,91 млрд на підтримку операцій стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні (Тайвань)

→ $2,44 млрд на підтримку операцій Центрального командування США, зокрема на покриття бойових витрат, пов’язаних з операціями у Червоному морі

→ $542 млн Індо-Тихоокеанському командуванню США на вирішення критично важливих операцій.

Ще одна важлива відмінність законопроєкту – вони знову пропонують прив'язати іноземне фінансування до питання міграційної політики й кордону США.

"Хоча антиукраїнська фракція все більше тисне на лідерів Республіканської партії, щоб вони відхилили цю пропозицію, більшість членів Палати представників хоче підтримати боротьбу України проти Росії. Прогресивні демократи рішуче виступатимуть проти фінансування Ізраїлю через війну в секторі Гази та відсутність допомоги Палестині, але знову ж таки – Ізраїль все ще має підтримку більшості на Капітолійському пагорбі. Тож ця пропозиція спрямована на те, щоб підвищити ставки для Джонсона та керівництва Республіканської партії в Палаті представників", – пише видання.

Авторами законопроєкту стали республіканці Браян Фіцпатрік, Дон Бекон, Майк Лоулер, Лорі Чавес-Деремер і Даг Лемборн, а також демократи Джаред Голден, Ед Кейс, Марі Глузенкамп Перес, Дон Девіс і Джим Коста.