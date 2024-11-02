В Латвии заморожены активы 147 подсанкционных лиц

Латвийская служба финансовой разведки заблокировала активы 147 человек, которые под санкциями против РФ и Беларуси

Фото: depositphotos.com

Служба финансовой разведки Латвии объявила о блокировании активов 147 человек, попавших под санкции, установленные против России и Беларуси. Как сообщает латвийский вещатель LSM, среди замороженных активов — 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, принадлежащих или контролируемых лицами под санкциями.

Заместитель начальника Службы финразведки Паулис Ильенков отметил, что заблокировано 53,3 миллиона евро на банковских счетах, а также доли в акциях компаний. Общая стоимость замороженных активов, в том числе денежных средств и ценных бумаг, превышает 80 миллионов евро, хотя стоимость акций изменчива.

Ильенков также прокомментировал публикацию The Insider, где говорилось, что российские олигархи и военные могли обходить санкции через Латвию. Он пояснил, что обвинение было проверено подробно, и из 60 упомянутых лиц под санкциями находятся только 15, а активы в Латвии есть только у трех, и они уже заморожены. Ильенков подчеркнул, что статья не базировалась на фактических данных.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня инициировала дополнительную проверку информации из публикации о российских олигархах, которые, возможно, ведут бизнес в Латвии через подставных лиц.