У Латвії заморожено активи 147 підсанкційних осіб
Служба фінансової розвідки Латвії оголосила про блокування активів 147 осіб, що потрапили під санкції, встановлені проти Росії та Білорусі. Як повідомляє латвійський мовник LSM, серед заморожених активів — 102 об'єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, що належать або контролюються особами під санкціями.
Заступник начальника Служби фінрозвідки Пауліс Ільєнков зазначив, що заблоковано 53,3 мільйона євро на банківських рахунках, а також частки в акціях компаній. Загальна вартість заморожених активів, зокрема коштів і цінних паперів, перевищує 80 мільйонів євро, хоч вартість акцій є мінливою.
Ільєнков також прокоментував публікацію The Insider, де зазначалося, що російські олігархи та військові могли обходити санкції через Латвію. Він пояснив, що звинувачення було перевірене детально, і з 60 згаданих осіб під санкціями перебувають лише 15, а активи у Латвії є тільки у трьох, і вони вже заморожені. Ільєнков підкреслив, що стаття була упередженою і не базувалася на фактичних даних.
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня ініціювала додаткову перевірку інформації з публікації щодо російських олігархів, які, можливо, ведуть бізнес у Латвії через підставних осіб.
- 12 вересня повідомлялося, що Латвія передаватиме Україні автомобілі з білоруською реєстрацією.