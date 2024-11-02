У Латвії заморожено активи 147 підсанкційних осіб

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Служба фінансової розвідки Латвії оголосила про блокування активів 147 осіб, що потрапили під санкції, встановлені проти Росії та Білорусі. Як повідомляє латвійський мовник LSM, серед заморожених активів — 102 об'єкти нерухомості та 80 транспортних засобів, що належать або контролюються особами під санкціями.

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Заступник начальника Служби фінрозвідки Пауліс Ільєнков зазначив, що заблоковано 53,3 мільйона євро на банківських рахунках, а також частки в акціях компаній. Загальна вартість заморожених активів, зокрема коштів і цінних паперів, перевищує 80 мільйонів євро, хоч вартість акцій є мінливою.

Ільєнков також прокоментував публікацію The Insider, де зазначалося, що російські олігархи та військові могли обходити санкції через Латвію. Він пояснив, що звинувачення було перевірене детально, і з 60 згаданих осіб під санкціями перебувають лише 15, а активи у Латвії є тільки у трьох, і вони вже заморожені. Ільєнков підкреслив, що стаття була упередженою і не базувалася на фактичних даних.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силіня ініціювала додаткову перевірку інформації з публікації щодо російських олігархів, які, можливо, ведуть бізнес у Латвії через підставних осіб.