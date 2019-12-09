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В Лондоне начинаются слушания по делу о "бондах Януковича"

В Лондоне начинаются слушания по делу о "бондах Януковича"
09.12.2019, 12:01

Слушания по делу "бондов Януковича" пройдут с 9 по 12 декабря

В Великобритании начнутся слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на $3 млрд. 

Как сообщается на судебном сайте The supreme court, Английский апелляционный суд 9 декабря начинает слушания по обжалованию решения Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года по еврооблигациям на $ 3 млрд, предоставленных Россией Украине в конце 2013 года в качестве кредита. Слушания будут проходить до 12 декабря.

  • В 2013 году Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. 
  • В конце 2015-го Кабинет министров ввел мораторий на выплату этих $3 млрд, из-за чего в 2016 году Россия подала на Украину в Лондонский суд. Суд принял сторону РФ и постановил, что бонды должны быть погашены.
  • Украина подала апелляцию, в которой привела ряд аргументов, один из которых Апелляционный суд Англии посчитал весомым. В сентябре 2018-го он вынес решение, что аргумент о выпуске бондов под давлением России в попытке не допустить подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса. РФ обжаловала это решение. Рассмотрение дела ожидалось в конце июня 2019-го. В июне появилась информация о том, что Британский Верховный суд рассмотрит апелляцию России в конце года.

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