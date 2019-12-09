В Лондоне начинаются слушания по делу о "бондах Януковича"

В Великобритании начнутся слушания по делу о "долге Януковича" перед Россией на $3 млрд.

Как сообщается на судебном сайте The supreme court, Английский апелляционный суд 9 декабря начинает слушания по обжалованию решения Высокого суда Лондона от 29 марта 2017 года по еврооблигациям на $ 3 млрд, предоставленных Россией Украине в конце 2013 года в качестве кредита. Слушания будут проходить до 12 декабря.