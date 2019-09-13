В Минфине объяснили преимущества единого счета для уплаты налогов

В Министерстве финансов Украины объяснили, что изменят для налогоплательщиков законопроекты №1057 и №1072, принятые 11 сентября Верховной Радой в первом чтении.

Как отмечают в Минфине, законопроекты вводят единый счет для уплаты налогов с 1 января 2020 года. Единый счет - это счет, который налогоплательщик по собственному желанию сможет открыть в Государственной казначейской службе и использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Государственная налоговая служба (ГНС).

Через этот счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату.

В Минфине обращают внимание, что единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, т.к. для них есть специальные системы электронного администрирования.

Кроме того, у налогоплательщика сможет свободно распоряжаться средствами на едином счете, перечисляя их, например, и на счета для уплаты НДС.

Открыть единый счет можно, подав заявление в ГНС через свой электронный кабинет. А ГНС направит Казначейству все данные, которые будут необходимы для перечисления налогов.

Пополнить счет для уплаты налогов можно в любое время, как со своего банковского счета, так и через кассу банка или другие платежные устройства. Доступ к единому счету будет через личный электронный кабинет.

Как отмечают в Минфине, основная цель законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов. Благодаря единому счету сократится время на формирование платежных поручений. Кроме того, изменение реквизитов бюджетных счетов будет происходить автоматически в электронном кабинете. В результате, уменьшится количество ошибочно и излишне уплаченных налогов.

11 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении два законопроекта, которые упростят и унифицируют заполнение и подачу отчетов в налоговую.