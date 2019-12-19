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В Минфине объяснили прекращение выплат некоторых расходов

В Минфине объяснили прекращение выплат некоторых расходов
19.12.2019, 15:48

Министр финансов заявила, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме

В Министерстве финансов объяснили остановку выплат некоторых расходов, порученное Кабинетом министров. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, такие делаются ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей - как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, чтобы все расходы соответствовали критериям эффективности и паспортам бюджетных программ. Об этом Маркарова написала на своей странице в Facebook

"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должны были давно быть поданы в казначейство и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделала. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря - это время попыток множества "перекидок" с программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных "осваиваемых средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило одиннадцать с половиной месяцев года", - подчеркнула Маркарова.

Министр отметила, что все защищенные расходы финансируются в обычном режиме. Все незащищенные расходы, по словам Маркаровой, были полностью открыты к финансированию одиннадцать месяцев, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не было подано ни одного документа и не проведено ни единого тендера. "Все важные переброски - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы", - добавила она.

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Оксана Маркарова расходы бюджета
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