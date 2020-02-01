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В Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия

В Минсоцполитики показали, какой будет максимальная пенсия
01.02.2020, 15:47

В этом году максимальная пенсия вырастет до 17 690 грн

В 2020 планируется повышение пенсий в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

С 1 января максимальная пенсия составляет 16 380 грн. С 1 июля ее увеличат до 17 120, а с 1 декабря – до 17 690.

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  • 24 января Кабинет министров Украины утвердил бюджет пенсионного фонда на 2020 год в размере 172,576 млрд грн.
  • В декабре президент Владимир Зеленский анонсировал повышение в 2020 году пенсий людям старше 80 лет. 
  • 1 декабря Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума. Сообщалось, что размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн, а максимальная пенсия вырастет на 740 грн до 16 380 грн.

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Минсоцполитики пенсия максимальная пенсия
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