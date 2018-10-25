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25.10.2018, 13:35

МВФ: Украина движется в правильном направлении

МВФ: Украина движется в правильном направлении

Представитель МВФ в Украине подчеркнул важность продолжения реформ

Реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. Об этом сообщил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет FinClub.

По его словам, сохранение достигнутой макроэкономической стабильности необходимо для роста и процветания Украины.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - подчеркнул Люнгман.

Он также отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов, а также создание институтов по борьбе с коррупцией.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - добавил он.

Напомним, 19 октября, МВФ и украинские власти договорились о новой 14-месячной программе. Ее объем составит 2,8 млрд SDR (эквивалент $3,9 млрд).

Новая программа пришла на смену программе расширенного финансирования EFF, объем которой был предусмотрен на уровне $17,5 млрд.

В тот же день стало известно, что правительство повысит цены на газ для домохозяйств на 23,5% с 1 ноября. По текущей программе (должна закончиться в марте 2019-го) расширенного финансирования МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть, сообщил премьер Владимир Гройсман.

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Теги: МВФ, экономика, Йоста Люнгман
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