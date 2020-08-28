В НАБУ назвали сумму убытков по делу Приватбанка

Сумма убытков в рамках уголовного дела по Приватбанку составляет более 100 млрд гривен. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник в интервью радио НВ.

"Это половина убытков, которые вообще фигурируют в тех делах, которые сейчас находятся в производствах НАБУ. Эта сумма на сегодня ориентировочная, так как по делам, где инкриминируются убытки, важно, чтобы эти убытки были подтверждены соответствующими экспертными исследованиями ", – сказал Сытник.

Он также уточнил, что поскольку НАБУ не имеет возможностей и полномочий проводить экспертизы, то они вынуждены обращаться за их проведением в другие госорганы – СБУ, МВД, Минюст. На данный момент экспертизы в этих ведомствах продолжаются, и он не исключает, что сумма убытков возрастет.

Глава НАБУ заявил, что по итогам экспертиз сумма нанесенных государству может приблизится к отметке $10 млрд.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.

В ноябре 2019 года дело в отношении ПриватБанка было передано от Генеральной прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро.

6 августа Министерство юстиции США обвинило олигарха Игоря Коломойского в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. На него открыто соответствующее дело.

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Сергей Чигирь

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