Генпрокуратура передала дело по рефинансу ПриватБанка в НАБУ

Дело в отношении ПриватБанка было передано в Национальное антикоррупционное бюро генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает 24 канал.

"В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривень – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк", - сказал Сытник.

Глава НАБУ подчеркнул, что ранее дело по ПриватБанку было в Нацбюро, но исследовалось оно на предмет возможной причастности определенных лиц к НБУ, потому как это их зона ответственности.

По словам Сытника, то, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на привязанных лиц - не компетенция НАБУ. "Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе", – заявил он.

Сытник отметил, что провел с Рябошапкой совещание, когда последний стал генпрокурором, и приняли решение, что это дело (почти 1800 томов) передать в НАБУ.

"Речь идет о деле относительно событий в ПриватБанке еще до национализации, когда он был коммерческим", - подчеркнул Сытник.

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