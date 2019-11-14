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Генпрокуратура передала дело по рефинансу ПриватБанка в НАБУ

Генпрокуратура передала дело по рефинансу ПриватБанка в НАБУ
14.11.2019, 10:51

По словам Артема Сытника, речь идет о деле по событиям в ПриватБанке еще до его национализации

Дело в отношении ПриватБанка было передано в Национальное антикоррупционное бюро генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает 24 канал.

"В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривень – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк", - сказал Сытник.

Глава НАБУ подчеркнул, что ранее дело по ПриватБанку было в Нацбюро, но исследовалось оно на предмет возможной причастности определенных лиц к НБУ, потому как это их зона ответственности.

По словам Сытника, то, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на привязанных лиц - не компетенция НАБУ. "Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе", – заявил он.

Сытник отметил, что провел с Рябошапкой совещание, когда последний стал генпрокурором, и приняли решение, что это дело (почти 1800 томов) передать в НАБУ.

"Речь идет о деле относительно событий в ПриватБанке еще до национализации, когда он был коммерческим", - подчеркнул Сытник.

Читайте также: Коломойский заявил, что Зеленский говорит неправду о ПриватБанке

  • Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов ПриватБанка на слушания в Высоком суде Лондона в 2018 году в апелляционном суде в 2019 году. 
  • 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову. Решение суда означает, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу. Кроме того суд обязал ответчиков оплатить все юридические расходы ПриватБанка.
  • В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд. 
  • В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.
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