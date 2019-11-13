Коломойский выплатил ПриватБанку 10 млн фунтов судебных издержек

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов ПриватБанка на слушания в Высоком суде Лондона в 2018 году в апелляционном суде в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке напоминают, что решение покрыть судебные расходы ПриватБанка в резмере 10,9 млн фунтов стерлингов было принято Апелляционным судом Лондона 15 октября этого года. Тогда суд подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка по делу о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц, против Коломойского и Боголюбова. Сумма расходов должна была быть покрыта до 12 ноября.

В ПриватБанке подтверждают, что Коломойский и Боголюбов оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов. Однако отмечают, что часть суммы еще не выплачена.

"Шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено Банком, являются подставными и подконтрольными господину Коломойскому и господину Боголюбову, - оплатили только часть обязательства и подали ходатайство в суд с требованием предоставить больше времени для уплаты остатка", - говорится в сообщении.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову. Решение суда означает, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу. Кроме того суд обязал ответчиков оплатить все юридические расходы ПриватБанка.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.

В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

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