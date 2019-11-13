Коломойский выплатил ПриватБанку 10 млн фунтов судебных издержек

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов ПриватБанка на слушания в Высоком суде Лондона в 2018 году в апелляционном суде в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
В банке напоминают, что решение покрыть судебные расходы ПриватБанка в резмере 10,9 млн фунтов стерлингов было принято Апелляционным судом Лондона 15 октября этого года. Тогда суд подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка по делу о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору лиц, против Коломойского и Боголюбова. Сумма расходов должна была быть покрыта до 12 ноября.
В ПриватБанке подтверждают, что Коломойский и Боголюбов оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов. Однако отмечают, что часть суммы еще не выплачена.
"Шесть корпоративных ответчиков - английские компании и компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, которые, как заявлено Банком, являются подставными и подконтрольными господину Коломойскому и господину Боголюбову, - оплатили только часть обязательства и подали ходатайство в суд с требованием предоставить больше времени для уплаты остатка", - говорится в сообщении.
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