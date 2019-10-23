Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка

Суд обязал ответчиков оплатить расходы банка в размере 10,9 млн фунтов стерлингов
До 12 ноября Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает пресс-служба банка.
15 октября Коломойский и Боголюбов проиграли в апелляционном суде Лондона.
"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, ответчики должны оплатить расходы ПриватБанка за слушания дела в 2018 году судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. В банке отмечают, что для определения общей суммы затрат понадобится время. "Пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - уточняют в ПриватБанке.
- 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову. Решение суда означает, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.
- В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.
- В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.
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