Суд Лондона обязал Коломойского оплатить расходы ПриватБанка

До 12 ноября Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны уплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

15 октября Коломойский и Боголюбов проиграли в апелляционном суде Лондона.

"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, ответчики должны оплатить расходы ПриватБанка за слушания дела в 2018 году судьей Фанкортом, и средства, потраченные на апелляцию. В банке отмечают, что для определения общей суммы затрат понадобится время. "Пока они должны уплатить 3,4 млн фунтов стерлингов до 12 ноября", - уточняют в ПриватБанке.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову . Решение суда означает, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонски й суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.





В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело , но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

Читайте также: Дело ПриватБанка. Что нового мы узнали из решения суда Лондона