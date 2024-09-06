В Нацбанке назвали причины ускорения инфляции

В июле 2024 года потребительская инфляция в Украине выросла до 5,4% г/г, что указывает на усиление ценового давления

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Потребительская инфляция в июле 2024 года ожидаемо возросла до 5,4% в годовом измерении (по сравнению с 4,8% в июне). Инфляционные ожидания остаются достаточно устойчивыми, а по предварительным оценкам рост потребительской инфляции продолжился и в августе. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (сентябрь 2024 года).

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Основными факторами, повлиявшими на повышение инфляционного давления, стали рост расходов бизнеса на обеспечение электроэнергией, хранение продукции и оплату труда, а также ослабление обменного курса гривны в предыдущие периоды.

Фактическая потребительская инфляция в июле была несколько ниже прогноза НБУ, который был опубликован в Инфляционном отчете за июль 2024 года. Это объясняется меньшим, чем предполагалось, влиянием жаркой погоды на цены сырых продуктов питания. Показатель базовой инфляции также вырос в июле до 5,7% с 5,0% в июне. НБУ объясняет эту динамику стремительным ростом цен на обработанные продукты питания, а также эффектами от ослабления обменного курса гривны.

Изменения цен на продовольственные товары и топливо

По данным НБУ, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле возобновили рост из-за подорожания обработанных продуктов, вызванного ростом затрат на энергию, хранение продукции и оплату труда. Кроме того, замедлилось снижение цен на сырые продукты питания, в частности, из-за постепенного исчерпания запасов предыдущих высоких урожаев, более сложных погодных условий и дефицита электроэнергии. Вместе с тем цены на яйца продолжали падать, а удешевление свинины и курятины продолжалось под влиянием более слабого давления со стороны расходов на корма.

На непродовольственные товары также наблюдался рост цен, в том числе из-за влияния курсового фактора. Одежда и обувь подешевели медленнее, а услуги дорожали под давлением растущих издержек бизнеса на оплату труда и энергию.

Рост цен на горючее в июле замедлился из-за возврата налогообложения до довоенного уровня, достаточных запасов и снижения спроса со стороны агропромышленного комплекса. В то же время, на стоимости горючего отражались эффекты от ослабления обменного курса гривны и роста цен на сырье на мировых рынках.

Промышленная инфляция и цены на другие товары

Промышленная инфляция в июле продолжила стремительный рост, достигнув 33,3% г/г (по сравнению с 26,7% в июне). Основной причиной этого стало повышение цен в энергетике из-за дефицита электроэнергии, потери генерирующих мощностей, импорта электроэнергии по более высоким ценам и роста затрат на альтернативные источники энергоснабжения. В августе ситуация несколько улучшилась благодаря более раннему выходу из ремонта атомных электростанций и снижению потребления энергии.

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее, а рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование ускорился, вероятно, из-за курсового фактора. Удорожание табачных изделий замедлилось, но оставалось на высоком уровне, в том числе из-за борьбы с теневой продукцией.

В то же время, инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

НБУ прогнозирует, что рост потребительской инфляции продолжится в ближайшие месяцы, в частности, из-за усиления ценового давления на продовольственные и непродовольственные товары.