Годовая инфляция в Украине впервые в 2024 году превысила 5%

Темпы роста цен в Украине ускорились по сравнению с июнем

Фото: depositphotos.com

Инфляция в Украине в июле ускорилась до 5,4% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года) после 4,8% в июне, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В последний раз выше инфляция была осенью 2023 года.

По сравнению с июнем 2024 года индекс потребительских цен на товары и услуги не изменился, с начала года он вырос на 4,3%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Больше всего подешевели овощи и яйца – на 19,6% и 11,4% соответственно. Также снизились цены на сало, мясо птицы.

Сахар подорожал на 12,1%, на 0,6-3,9% выросли цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, хлеб, безалкогольные напитки, рис, фрукты, кисломолочную продукцию, молоко, макаронные изделия, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,0%, в том числе на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 3,7%, в том числе одежда – на 4,1%, обувь – на 3,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в основном из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,8%, а также топлива и смазочных масел на 0,6%.