НБУ оценил потенциальное влияние повышения налогов на инфляцию
Национальный банк предупредил, что повышение отдельных налогов, рассматриваемых в Верховной Раде, ускорит темпы инфляции в Украине. В первую очередь это касается военного сбора с доходов предприятий и налога на добавленную стоимость, говорится в свежем инфляционном отчете НБУ.
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Базовый сценарий прогноза уже учитывает повышение акцизных налогов, а введение новых налогов или повышение ставок по имеющимся налогам – еще нет.
Каждая из таких инициатив может оказать разное влияние на инфляцию, предупредил НБУ.
Повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние больших бюджетных расходов.
Налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков. Их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это отразится почти на всех компонентах, входящих в индекс потребительских цен.
"Как демонстрирует мировой опыт, этот эффект обычно отражается на показателе годовой инфляции в течение 12 месяцев и дальше угасает", — говорится в отчете.
Проинфляционные риски содержит вероятное введение военного сбора с доходов компаний.
Такой налог может в значительной степени переноситься бизнесом на потребителей. Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку обложение будет возникать на каждом этапе цепочки производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально интегрированных компаний.
"Введение такого налога может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода", – предупредил НБУ.
- Законопроект Кабинета министров предлагает повысить военный сбор с 1,5% до 5%, распространить его на ФОП и отдельные операции, такие как продажа ювелирных изделий, недвижимости, приобретение банковских металлов или новых автомобилей.
- Министерство финансов согласилось рассмотреть как альтернативу повышение НДС.
- Россия уже повысила налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Государство-агрессор сделало это путем введения дифференцированной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повышения налога на прибыль.