НБУ оценил потенциальное влияние повышения налогов на инфляцию

Военный сбор с доходов предприятий быстро и существенно повысит инфляцию, влияние повышения НДС будет растянуто во времени

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Национальный банк предупредил, что повышение отдельных налогов, рассматриваемых в Верховной Раде, ускорит темпы инфляции в Украине. В первую очередь это касается военного сбора с доходов предприятий и налога на добавленную стоимость, говорится в свежем инфляционном отчете НБУ.

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Базовый сценарий прогноза уже учитывает повышение акцизных налогов, а введение новых налогов или повышение ставок по имеющимся налогам – еще нет.

Каждая из таких инициатив может оказать разное влияние на инфляцию, предупредил НБУ.

Повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние больших бюджетных расходов.

Налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков. Их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это отразится почти на всех компонентах, входящих в индекс потребительских цен.

"Как демонстрирует мировой опыт, этот эффект обычно отражается на показателе годовой инфляции в течение 12 месяцев и дальше угасает", — говорится в отчете.

Проинфляционные риски содержит вероятное введение военного сбора с доходов компаний.

Такой налог может в значительной степени переноситься бизнесом на потребителей. Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку обложение будет возникать на каждом этапе цепочки производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально интегрированных компаний.

"Введение такого налога может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода", – предупредил НБУ.