Річна інфляція в Україні вперше у 2024 році перевищила 5%
Інфляція в Україні у липні прискорилася до 5,4% в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем 2023 року) після 4,8% у червні, повідомляється на сайті Державної служби статистики.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Востаннє більша інфляція фіксувалася восени 2023 року.
У порівнянні з червнем 2024 року індекс споживчих цін на товари та послуги не змінився, з початку року він зріс на 4,3%.
На споживчому ринку в липні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше подешевшали овочі та яйця – на 19,6% та 11,4% відповідно. Також знизилися ціни на сало, мʼясо птиці.
Цукор подорожчав на 12,1%, на 0,6-3,9% зросли ціни на продукти перероблення зернових, соняшникову олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, кисломолочну продукцію, молоко, макаронні вироби, масло.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,7%.
Одяг і взуття подешевшали на 3,7%, зокрема одяг – на 4,1%, взуття – на 3,4%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,8%, а також палива та мастил на 0,6%.
- НБУ прогнозує, що протягом трьох найближчих кварталів інфляція прискорюватиметься. Це пов'язано із вичерпанням впливу тогорічних врожаїв, подальшим тиском на витрати бізнесу через дефіцит електроенергії та брак працівників, переглядом акцизних податків і несприятливим впливом літньої посухи.
- Потім вона має піти на спад і у 2026 році повернеться до цільового показника 5%.