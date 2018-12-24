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24.12.2018, 13:55

В НБУ назвали условие снижения учетной ставки

В НБУ назвали условие снижения учетной ставки

Нацбанк готов снизить ключевую ставку - при условии значительного снижения темпов инфляции

Национальный банк Украины готов снизить уровень учетной ставки при условии значительного снижения темпов инфляции. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, пишет Укрфинформ.

"Если речь идет о снижении процентных ставок, то оно может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции. В том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%", - объяснил Чурий.

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Он отметил, что сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривни в качестве инструмента инвестирования.

Напомним, 13 декабря правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18% годовых.

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В Нацбанке отметили, что текущие и прогнозные монетарные условия остаются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до 5% в 2020 году.

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Теги: экономика, НБУ, инфляция, ставка, Олег Чурий
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