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В НБУ объяснили, что повлияло на инфляцию в июле

В НБУ объяснили, что повлияло на инфляцию в июле
13.08.2019, 08:34

Рост цен на промтовары замедлился из-за укрепления гривни, а погодные условия повлияли на рост цен на некоторые продукты

По итогам июля потребительские цены снизились на 0,6%. В годовом измерении инфляция составила 9,1% (в июне 9%). Базовая инфляция в годовом измерении в июле не изменилась и составила 7,4%.

Как отмечают в Национальном банке Украины, на стоимость потребительской корзины влияли различные факторы. В частности, благодаря укреплению гривни в июле продолжалось замедление роста цен на непродовольственные товары. Незначительно подорожала бытовая техника, автомобили, товары личного ухода. Цены на одежду и обувь почти не изменились за год, а компьютерная техника даже подешевела.

Несущественно замедлилось подорожание услуг: снизились темпы роста стоимости содержания домов и придомовых территорий, услуг гостиниц, парикмахерских, такси, аренды жилья, стоматологии.

Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки не изменились. Существенный рост цен на мясные и молочные продукты был компенсирован замедлением роста цен на хлеб, шоколад, соусы, рыбные консервы, маргарин и спреды.

Из-за неблагоприятных погодных условий подорожали некоторые овощи (огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны). Росли цены на мясо и молоко. В то же время благодаря поступлению нового урожая замедлился рост цен на овощи борщевого набора.

Темпы рост административно регулируемых цен снизились, в частности, из-за удешевления газа для населения. Также замедлился рост стоимости табачных изделий и алкогольных напитков.

Цены на топливо остались ниже прошлогодних в результате удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

  • По прогнозам НБУ, в этом году экономика страны будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%. Инфляция в Украине на конец текущего года снизится до 6,3%, а в начале 2020-го - достигнет целевого диапазона (5%± 1 п. п.).

 

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