В НБУ объяснили причины укрепления гривни

После незначительного ослабления в начале 2019 года ситуация на валютном рынке изменилась - курс гривны под влиянием рыночных факторов укрепляется на протяжении последних недель. С начала года по состоянию на 7 марта официальный курс гривны укрепился на 4,4% до 26,48 грн за доллар США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, только с начала марта - на 1,4%, подчеркивают в Нацбанке.

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По мнению регулятора, эта ситуация на валютном рынке обусловлена прежде всего такими факторами:

благоприятной внешней ценовой конъюнктурой для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильными поступлениями экспортной выручки;

приближением сроков уплаты годовых налогов в госбюджет, что стимулирует бизнес активнее продавать валюту;

слабым ростом импорта товаров и низкими объемами репатриации дивидендов в инвалюте за границу;

продажей валюты населением.



В Нацбанке подчеркивают, что благодаря этим факторам предложение валюты на межбанковском валютном рынке преобладают над спросом. В то же время приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги, который наблюдался с середины января, сейчас замедлился и не играет значительной роли в укреплении курса гривны, отмечают в НБУ.

Текущая благоприятная ситуация на валютном рынке дает возможность Нацбанку пополнять международные резервы без влияния на курс гривни. С начала года по состоянию на 7 марта чистая покупка валюты НБУ составляет около $700 млн, из них более $200 млн - за первую неделю марта.

Колебания курса в сторону укрепления, которые наблюдаются в последние недели, являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения экономической ситуации. Под влиянием изменения баланса спроса-предложения курс гривни в разные периоды может как усиливаться, так и ослабляться, отмечают в НБУ.

В таких условиях краткосрочное прогнозирование курса гривни затруднено. Поэтому в Нацбанке советуют бизнесу для хеджирования валютных рисков, связанных с выполнением обязательств по кредитным договорам и внешнеэкономическим контрактам, заключать с банками беспоставочные форварды, фиксируя для себя определенный уровень курса в будущем. Эта возможность реализована в рамках валютной либерализации, которую проводит Национальный банк, отмечают в сообщении.

Напомним, что с 1 марта вступило в силу решение Нацбанка о снижении нормы обязательной продажи валюты экспортерами.

Подробнее о новом валютном регулировании в деталях читайте в интервью с заместителем главы НБУ Олегом Чурием.