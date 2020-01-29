В НБУ подсчитали количество наличных в обращении - Инфографика

В наличном обращении страны на 1 января 2020 года находилось 425 млрд грн, в том числе монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук ).

Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, сумма на 6,2% больше, чем на начало 2019 года (400,1 млрд грн).

В Нацбанке объясняют увеличение объемов наличных потребностями растущей экономики в средствах расчета. При этом уточняют, что спрос на наличные сдерживался развитием безналичных платежей.

По оперативным оценкам НБУ, уровень наличности в экономике снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году.

В НБУ подсчитали, что среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук, а монет (1, 2 и 5 грн) - 182 штуки. Среднее количество монет снизилось за год на 41%, что связано с изъятием из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек и прекращением выдачи 25 копеек с 1 октября 2019 года.

Больше всего в обращении было банкнот номиналом 200 грн и монет номиналом 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно). При этом, в обращении уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот 1000 гр, которые были введены с 25 октября 2019 года.