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16.01.2019, 16:59

В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

В НБУ рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

Нацбанк считает, что резких колебаний курса не будет

Национальный банк Украины не видит предпосылок для резких колебаний курса гривни из-за предстоящих президентских выборов. Об этом представители НБУ заявили сегодня на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Для сглаживания колебаний у Нацбанка достаточно запасов золотовалютных резервов и есть опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний", - заявил глава НБУ Яков Смолий. Но он также уточнил, что все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках, от цен топливно-энергетического ресурса. В первую очередь, от колебаний цены на нефть на мировом рынке.

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В свою очередь, замглавы НБУ Олег Чурий отметил, что украинская экономика стала более гибкой. По его словам, украинский бизнес научился работать в условиях гибкого курса.

Он также подчеркнул, что НБУ внимательно следит за ситуацией на мировых сырьевых рынках. 

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Ранее Нацбанк назвал риски для экономики Украины в 2019 году.

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Теги: нацбанк, курс гривни, гривня
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