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23.01.2019, 12:39

В НБУ рассказали, когда украинцам ждать валютных послаблений

В НБУ рассказали, когда украинцам ждать валютных послаблений

Регулятор заявляет, что либерализация - это в первую очередь улучшение бизнес-климата

Дальнейшая валютная либерализация для населения будет зависеть от макроэкономических условий и финансовой стабильности в стране. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий на круглом столе, сообщает FinClub.

Чурий отметил, что повышение лимита для населения по сумме перевода за рубеж будет зависеть от макроэкономических условий и финансовой стабильности в стране. "Та карта либерализации, которая есть на сегодняшний день, никуда не пропадает. Если мы будем видеть, что у нас действительно ситуация улучшается и операции не приводят к оттоку капитала, то мы будем и в дальнейшем поднимать лимиты", - сказал он.

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Замглавы НБУ подчеркнул, что это будет не очень позитивно воспринято физлицами, но для НБУ либерализация - это в первую очередь улучшение бизнес-климата для украинского бизнеса и иностранных инвесторов.

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Чурий считает, что лимита в 50 тыс. евро пока достаточно. "Этот инструмент рассчитан на финансово-грамотных физлиц, у которых есть понимание финансовых инструментов, есть источник официальных доходов, белая заработная плата. Таких граждан не так много", - отметил замглавы НБУ.

По словам банкиров, запросы на более высокие лимиты единичны.

Напомним, новая структура валютного регулирования вступит в силу вместе с введением в действие закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года. Согласно закону ряд шагов для либерализации валютного регулирования будет введен сразу после начала действия закона, в частности, будет разрешена online покупка иностранной валюты физлицами. Продавать валюту через интернет смогут не только банки, но и небанковские финууреждения. Об этом читайте подробнее в материале: Как банки будут продавать валюту онлайн

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Теги: Олег Чурий, валютная либерализация, валютные послабления
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