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Стратегия в цифрах: Как может измениться финсектор за 5 лет

Стратегия в цифрах: Как может измениться финсектор за 5 лет
17.01.2020, 14:37

В Нацбанке рассказали о показателях, которые превратят долгосрочную стратегию из "бумажки" в реальный план

Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года содержит почти 300 шагов и задач.

Как отмечают в Национальном банке, их выполнение будет свидетельствовать, что Украина движется в направлении развития экономики и финсектора.

НБУ выделил главные показатели, достижение которых планируется к 2025 году: снижение доли теневой экономики до 20% от ВВП, а госдолга до 40% от ВВП; повышение доли кредитования до 22%; снижение доли проблемных кредитов до 10%; снижение доли долларовых депозитов до 30%; снижение доли государства в банковской системе до 25%; повышение доверия граждан к финансовой системе до 60%, а также снижение доли наличных денег в экономике до 7,5%.

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"Выполнение шагов стратегии и достижения определенных показателей создаст условия для эффективной работы бизнеса и повышения благосостояния граждан", - считают в НБУ.

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НБУ стратегия финсектора Стратегия-2025
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