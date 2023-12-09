В ноябре объем интервенций уменьшился более чем на четверть по сравнению с октябрем – НБУ

Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Объем интервенций в ноябре уменьшился более чем на четверть по сравнению с октябрем. Об этом говорится в "Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре, декабрь 2023 года", сообщает пресс-служба НБУ.

"В октябре временный всплеск спроса на валюту на фоне информационного напряжения, сопровождавший переход к режиму управляемой гибкости, обусловил увеличение интервенций НБУ на межбанковском рынке. Уже в ноябре объем интервенций уменьшился более чем на четверть по сравнению с октябрем", – говорится в обзоре.

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Интервенции НБУ для поддержания курсовой устойчивости и долговых выплат страны были в значительной степени компенсированы поступлениями от международных партнеров. Несмотря на незначительное снижение, резервы оставались на высоком уровне – $38,8 млрд на конец ноября.

В Нацбанке уверяют, что ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. НБУ и дальше балансировал валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты, однако давал возможность обменному курсу двигаться как в сторону укрепления, так и ослабления под влиянием изменения соотношения спроса и предложения.

По итогам ноября официальный курс гривни к доллару США практически не изменился по сравнению с октябрем, однако в среднем незначительно укрепился в результате: успокоение беспокойства бизнеса и населения и их приспособление к новому режиму управляемой гибкости, сезонной продаже валюты для уплаты налогов, ослабление спекулятивных мотивов из-за неопределенности будущей курсовой динамики

Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты.