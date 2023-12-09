В листопаді обсяг інтервенцій зменшився більш ніж на чверть порівняно з жовтнем – НБУ

У Нацбанку запевняють, що ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою

Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Обсяг інтервенцій у листопаді зменшився більш ніж на чверть порівняно з жовтнем. Про це йдеться в "Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді, грудень 2023 року", повідомляє пресслужба НБУ.

"У жовтні тимчасовий сплеск попиту на валюту на тлі інформаційного напруження, що супроводжувало перехід до режиму керованої гнучкості, зумовив збільшення інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку. Уже в листопаді обсяг інтервенцій зменшився більш ніж на чверть порівняно з жовтнем", – йдеться в огляді.

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Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни були значною мірою компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Попри незначне зниження резерви залишалися на високому рівні – $38,8 млрд на кінець листопада.

У Нацбанку запевняють, що ситуація на валютному ринку залишалася контрольованою. НБУ й надалі балансував валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти, проте давав змогу обмінному курсу рухатися як у бік зміцнення, так і послаблення під впливом зміни співвідношення попиту та пропозиції.

За підсумками листопада офіційний курс гривні до долара США практично не змінився порівняно з жовтнем, проте в середньому незначно зміцнився внаслідок: вгамування занепокоєння бізнесу та населення та їх пристосування до нового режиму керованої гнучкості, сезонного продажу валюти для сплати податків, послаблення спекулятивних мотивів через невизначеність щодо майбутньої курсової динаміки.

Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти.