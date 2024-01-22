В Польше исторический рекорд банкротств. Выстояли только сельхозкомпании

Война в Украине — один из многих факторов, которые стоят за увеличением числа банкротств в Польше

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В Польше обанкротилась 4701 компания в 2023 году, что на 1949 компаний больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на отчет страховой группы Coface.

Рост банкротств зафиксирован во всех отраслях экономики, кроме сельского хозяйства.

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Число неплатежеспособных компаний в Польше стабильно увеличивается с 2016 года.

В 2013-2017 годах уходили с рынка от 700 до 900 компаний в год. В 2018 году их было уже 975, через год — 1019, а в 2020 году — 1242. В последние три года темпы значительно ускорились: в 2021 году — 2125 польских компаний оказались неплатежеспособными, в 2022 году — 2752.

Война в Украине — один из многих факторов, которые стоят за увеличением числа банкротств, отмечают авторы отчета.

На польский бизнес также негативно влияют падение внутреннего спроса из-за высокой инфляции, рост стоимости банковских кредитов и общее замедление деловой активности в стране.

Проблемы в экономике соседней Германии также отражаются на работе польских компаний.

Большинство обанкротившихся компаний в Польше в прошлом году — малые и средние фирмы, которые зависимы от внешнего финансирования.

Больше всего банкротств – в сфере транспорта.

В 2023 году в США значительно выросло количество банкротств. Тенденция продолжится в 2024 году.

В Германии зафиксирован рекорд банкротств крупных компаний. Закрываются ретейлеры и клиники.

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