У Польщі історичний рекорд банкрутств. Вистояли лише сільгоспкомпанії

Війна в Україні — один із багатьох чинників, які стоять за збільшенням кількості банкрутств у Польщі

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У Польщі збанкрутувала 4701 компанія у 2023 році, що на 1949 компаній більше, ніж у попередньому році. Про це пише видання Wprost із посиланням на звіт страхової групи Coface.

Зростання банкрутств зафіксовано у всіх галузях економіки, крім сільського господарства.

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Число неплатоспроможних компаній у Польщі стабільно збільшується з 2016 року.

У 2013-2017 роках залишали ринок від 700 до 900 компаній на рік. У 2018 році їх було вже 975, через рік – 1019, а у 2020 році – 1242. В останні три роки темпи значно прискорилися: у 2021 році — 2125 польських компаній виявилися неплатоспроможними, у 2022 році – 2752.

Війна в Україні — один із багатьох чинників, які стоять за збільшенням кількості банкрутств, зазначають автори звіту.

На польський бізнес також негативно впливають падіння внутрішнього попиту через високу інфляцію, зростання вартості банківських кредитів та загальне уповільнення ділової активності у країні.

Проблеми в економіці сусідньої Німеччини також позначаються на роботі польських компаній.

Більшість збанкрутілих компаній у Польщі минулого року — малі та середні фірми, які залежать від зовнішнього фінансування.

Найбільше банкрутств – у сфері транспорту.

У 2023 році в США значно зросла кількість банкрутств. Тенденція продовжиться у 2024 році.

У Німеччині зафіксовано рекорд банкрутств великих компаній. Закриваються ритейлери та клініки.

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