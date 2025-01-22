В Польше начали говорить об отмене помощи 800+ для части украинцев
В Польше начались разговоры об отмене денежной помощи "Семья 800+" от ZUS для украинцев, которые не работают. Как пишет PAP, на прошлой неделе эту тему поднял мэр Варшавы Рафал Тшасковский, баллотирующийся в президенты от Гражданской коалиции.
"Для нас важнее всего, чтобы каждый, кто приезжает к нам и хочет поддержки, укреплял экономику. И именно поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно: когда речь идет о таких льготах, как 800+ для украинцев, они должны быть при условии, что украинцы будут работать, что они будут жить в Польше и что будут платить налоги в Польше", — сказал он на одной из встреч с избирателями.
Тшасковский сказал, что Польша не должна повторить ошибку Германии или Швеции, куда беженцы едут только за социальной помощью. Он добавил, что подавляющее большинство украинцев в Польше работают, поэтому изменения не будут иметь значительного влияния.
20 января идею Тшасковского подхватила партия "Право и солидарность", которая сейчас находится в оппозиции. Ее глава Мариуш Блащак сказал, что ПиС подает соответствующий законопроект: "[Он] ограничивает программу 800+ только теми семьями, которые, во-первых, работают в нашей стране, а во-вторых, платят налоги в Польше".
В среду, 22 января, предложение Тшасковского поддержал вице-премьер, министр обороны и глава Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камиш. Он оценил предложение Тшасковского как интересное. "Для меня лично она максимально приемлема", — сказал политик.
"Поляки открыли свои сердца, свои дома, мы помогаем, выплачиваем социальные пособия, даем медицину, образование в школах. Но мы также ожидаем, что это будут не только расходы из государственного бюджета со стороны наших налогоплательщиков. [Должен быть] взнос в польскую экономику, вклад во все эти расходы, осуществляемые польским государством", — сказал Косиняк-Камиш.
С другой стороны, еще один кандидат в президенты Польши спикер Сейма Шимон Головня сказал, что не видит необходимости радикальных изменений в программе 800+.
По его словам, положение находящихся в Польше украинских семей иногда "по-человечески" сложное.
"Нельзя сказать матери с тремя детьми, которая воспитывает их сама в сложных условиях и не имеет связи с оставшимся в Украине мужем: поскольку вы официально не работаете и не платите налогов, вы не имеете права на эту поддержку. Это было бы просто бесчеловечно", — объяснил он.
Головня поддерживает необходимость бороться с теми, кто "явно и нагло злоупотребляет щедростью польского государства". "И мы слышим о таких случаях. Только это уже патология. Патологию нужно уменьшать – и государство имеет для этого инструменты – не делая при этом каких-либо истерических, драматических, показательных движений", — сказал спикер Сейма.
Головня также сказал, что поляки всегда были народом, который помогал другим народам, нуждающимся в этом, и что может случиться так, что поляки сами будут нуждаться в этой помощи. "Тогда мы должны иметь сильный моральный мандат для этого", — сказал он, также подчеркнув, что не позволит вовлечь себя в антиукраинский нарратив.
- По данным Евростата, в странах ЕС находятся более 4,23 млн украинцев со статусом временной защиты. Больше всего их в Германии (1,15 млн), Польше (1,00 млн) и Чехии (0,39 млн).