В Польше начали говорить об отмене помощи 800+ для части украинцев

Польские политики инициируют решение о выплате пособия на детей только тем украинцам, которые работают в Польше

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В Польше начались разговоры об отмене денежной помощи "Семья 800+" от ZUS для украинцев, которые не работают. Как пишет PAP, на прошлой неделе эту тему поднял мэр Варшавы Рафал Тшасковский, баллотирующийся в президенты от Гражданской коалиции.

"Для нас важнее всего, чтобы каждый, кто приезжает к нам и хочет поддержки, укреплял экономику. И именно поэтому я предлагаю фундаментальное изменение, а именно: когда речь идет о таких льготах, как 800+ для украинцев, они должны быть при условии, что украинцы будут работать, что они будут жить в Польше и что будут платить налоги в Польше", — сказал он на одной из встреч с избирателями.

Тшасковский сказал, что Польша не должна повторить ошибку Германии или Швеции, куда беженцы едут только за социальной помощью. Он добавил, что подавляющее большинство украинцев в Польше работают, поэтому изменения не будут иметь значительного влияния.

Помощь по программе "Семья 800+" в размере 800 злотых (свыше 8000 грн) предоставляется на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода. В соответствии с законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" родители украинских детей, проживающих в Польше, также имеют право на эту помощь. С 1 сентября обучение детей беженцев из Украины в Польше обязательно . Если родители не выполняют эту обязанность, они рискуют быть лишены помощи в размере более 800 злотых.

20 января идею Тшасковского подхватила партия "Право и солидарность", которая сейчас находится в оппозиции. Ее глава Мариуш Блащак сказал, что ПиС подает соответствующий законопроект: "[Он] ограничивает программу 800+ только теми семьями, которые, во-первых, работают в нашей стране, а во-вторых, платят налоги в Польше".

В среду, 22 января, предложение Тшасковского поддержал вице-премьер, министр обороны и глава Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камиш. Он оценил предложение Тшасковского как интересное. "Для меня лично она максимально приемлема", — сказал политик.

"Поляки открыли свои сердца, свои дома, мы помогаем, выплачиваем социальные пособия, даем медицину, образование в школах. Но мы также ожидаем, что это будут не только расходы из государственного бюджета со стороны наших налогоплательщиков. [Должен быть] взнос в польскую экономику, вклад во все эти расходы, осуществляемые польским государством", — сказал Косиняк-Камиш.

С другой стороны, еще один кандидат в президенты Польши спикер Сейма Шимон Головня сказал, что не видит необходимости радикальных изменений в программе 800+.

По его словам, положение находящихся в Польше украинских семей иногда "по-человечески" сложное.

"Нельзя сказать матери с тремя детьми, которая воспитывает их сама в сложных условиях и не имеет связи с оставшимся в Украине мужем: поскольку вы официально не работаете и не платите налогов, вы не имеете права на эту поддержку. Это было бы просто бесчеловечно", — объяснил он.

Головня поддерживает необходимость бороться с теми, кто "явно и нагло злоупотребляет щедростью польского государства". "И мы слышим о таких случаях. Только это уже патология. Патологию нужно уменьшать – и государство имеет для этого инструменты – не делая при этом каких-либо истерических, драматических, показательных движений", — сказал спикер Сейма.

Головня также сказал, что поляки всегда были народом, который помогал другим народам, нуждающимся в этом, и что может случиться так, что поляки сами будут нуждаться в этой помощи. "Тогда мы должны иметь сильный моральный мандат для этого", — сказал он, также подчеркнув, что не позволит вовлечь себя в антиукраинский нарратив.