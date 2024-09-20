В Польше считают, что обещанных ЕС 5 млрд евро на преодоление ущерба от наводнения мало
Обещанных Евросоюзом 5 млрд евро в помощь Польше в преодолении последствий сильнейшего за последние два десятилетия наводнения может оказаться недостаточным для покрытия убытков. Об этом заявил министр финансов страны Анджей Доманьский.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне объявила о помощи пострадавшим от наводнения странам в размере 10 млрд евро. Половина этих средств должна уйти Польше.
"Эти средства ЕС огромны, но мы все еще ищем средства в бюджете", – сказал Доманьский.
По его словам, точная цифра пока неизвестна, но если речь идет о 5 млрд евро, то "это адекватная сумма". Но это "совсем не означает, что эта сумма достаточно для покрытия всех убытков".
Министр напомнил, что Польша выделила 2 млрд злотых (более 467 млн евро) на помощь пострадавшим от наводнения. "Мы скорректируем эту сумму с предполагаемыми потерями", – добавил он.
Доманьский заверил, что "нехватки средств в бюджете на помощь" не будет.
"Потери подсчитываются, возможно, на следующей неделе мы узнаем цифры", – сказал он.
В середине сентября 2024 года Центральная и Восточная Европа столкнулись со штормом "Борис" , который принес сильные дожди и наводнения в эти выходные: больше всего пострадали Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния и Словакия.
16 сентября польское правительство впервые за несколько десятилетий объявило в затопленных районах состояние стихийного бедствия. Украина предложила помощь пострадавшим от наводнений странам Европы.
- По состоянию на 19 сентября было известно, что жертвами наводнений в Европе стали более 20 человек.
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