У Польщі вважають, що обіцяних ЄС 5 млрд євро на подолання збитків від повені замало

Наслідки повені у Польщі, вересень 2024 року (Фото: EPA)

Обіцяних Євросоюзом 5 млрд євро на допомогу Польщі у подоланні наслідків найсильнішої за останні два десятиліття повені може виявитися недостатньо для покриття збитків. Про це заявив міністр фінансів країни Анджей Доманьський.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні оголосила про допомогу країнам, які постраждали від повені, розміром 10 млрд євро. Половина цих коштів має піти Польщі.

"Ці кошти ЄС величезні, але ми все ще шукаємо кошти у бюджеті", – сказав Доманьський.

За його словами, точна цифра поки що не відома, але якщо йдеться про 5 млрд євро, то "це адекватна сума". Але це "зовсім не означає, що ця сума є достатньою для покриття всіх збитків".

Міністр нагадав, що Польща виділила 2 млрд злотих (понад 467 млн євро) на допомогу постраждалим від повені. "Ми скоригуємо цю суму з передбачуваними втратами", – додав він.

Доманьський запевнив, що "нестачі коштів у бюджеті на допомогу" не буде.

"Втрати підраховуються, можливо, наступного тижня ми дізнаємось цифри", – сказав він.

У середині вересня 2024 року Центральна та Східна Європа зіштовхнулися зі штормом "Борис", який приніс сильні дощі та повені цими вихідними: найбільше постраждали Австрія, Угорщина, Чехія, Польща, Румунія та Словаччина.

16 вересня польський уряд вперше за кілька десятиліть оголосив у затоплених районах стан стихійного лиха. Україна запропонувала допомогу країнам Європи, які постраждали від повеней.