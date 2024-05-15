В Польше скандал из-за денег на кампанию StopRussiaNow. Туск обвиняет Моравецкого

Дональд Туск и Матеуш Моравецкий обменялись колкостями в Твиттере из-за скандала с деньгами, выделенными в 2022 году на антивоенную кампанию

Фото: EPA / MATEUSZ MAREK

Верховная контрольная палата Польши (аналог украинской Счетной палаты) считает, что правительство Матеуша Моравецкого может быть причастно к распилу денег на антивоенной кампании StopRussiaNow. Об этом сообщил в понедельник портал Onet.

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"Почти 23 млн злотых, потраченных канцелярией премьер-министра на антивоенную кампанию #StoprussiaNow через [государственный] Bank Gospodarstwa Krajowego, попали в карманы "золотых мальчиков" ПиС: Радослава Тадаевского, друга бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика, и Петра Палка, соратника президента Анджея Дуды. Большинство денег, потраченных на кампанию, могло быть предоставлено неправомерно", — говорится в публикации.



В среду, 15 мая, на эту публикацию отреагировал действующий премьер-министр Дональд Туск.

"Бизнес на церковных землях, на пандемии, на инфляции и даже на войне. Бизнесмен десятилетия", — написал Туск в соцсети X (Twitter) о Моравецком.

Тот не остался в долгу и ответил: "В первые дни войны, когда господин спал и паковал эвакуационный рюкзак, мы спасали Украину".

Gdy w pierwszych dniach wojny Pan spał i pakował plecak ewakuacyjny my ratowaliśmy Ukrainę. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2024

#StopRussiaNow — антивоенная кампания, которую в марте 2022 года в ответ на полномасштабную российскую агрессию против Украины запустил тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий. Bank Gospodarstwa Krajowego без тендера выбрал для проведения кампании небольшое малоизвестное агентство Tak Dzień Group. В соглашении, подписанном в апреле 2022 года, банк согласился выплатить агентству 22,8 млн злотых за проведение кампании.