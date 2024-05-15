В Польше скандал из-за денег на кампанию StopRussiaNow. Туск обвиняет Моравецкого
Верховная контрольная палата Польши (аналог украинской Счетной палаты) считает, что правительство Матеуша Моравецкого может быть причастно к распилу денег на антивоенной кампании StopRussiaNow. Об этом сообщил в понедельник портал Onet.
В среду, 15 мая, на эту публикацию отреагировал действующий премьер-министр Дональд Туск.
"Бизнес на церковных землях, на пандемии, на инфляции и даже на войне. Бизнесмен десятилетия", — написал Туск в соцсети X (Twitter) о Моравецком.
Тот не остался в долгу и ответил: "В первые дни войны, когда господин спал и паковал эвакуационный рюкзак, мы спасали Украину".
Gdy w pierwszych dniach wojny Pan spał i pakował plecak ewakuacyjny my ratowaliśmy Ukrainę.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2024
#StopRussiaNow — антивоенная кампания, которую в марте 2022 года в ответ на полномасштабную российскую агрессию против Украины запустил тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий. Bank Gospodarstwa Krajowego без тендера выбрал для проведения кампании небольшое малоизвестное агентство Tak Dzień Group. В соглашении, подписанном в апреле 2022 года, банк согласился выплатить агентству 22,8 млн злотых за проведение кампании.
- В Польше менее чем через месяц пройдут выборы в Европейский парламент. По последним опросам Гражданская коалиция Дональда Туска и Объединенная десница во главе с ПиС идут примерно на одном уровне.