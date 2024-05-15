У Польщі скандал через гроші на кампанію StopRussiaNow. Туск звинувачує Моравецького

Дональд Туск і Матеуш Моравецький обмінялися шпильками у твіттері через скандал з грішми, виділеними у 2022 році на антивоєнну кампанію

Фото: EPA / MATEUSZ MAREK

Верховна контрольна палата Польщі (аналог української Рахункової палати) вважає, що уряд Матеуша Моравецького може бути причетний до розпилу грошей на антивоєнній кампанії StopRussiaNow. Про це повідомив у понеділок портал Onet.

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"Майже 23 млн злотих, витрачених канцелярією прем'єр-міністра на антивоєнну кампанію #StoprussiaNow через [державний] Bank Gospodarstwa Krajowego, потрапили до кишень "золотих хлопчиків" ПіС: Радослава Тадаєвського, друга колишнього радника Матеуша Моравецького Маріуша Хлопіка, а також Петра Палка, соратника президента Анджея Дуди. Більшість грошей, витрачених на кампанію, могла бути надана неправомірно", – йдеться в публікації.

У середу, 15 травня, на цю публікацію відреагував чинний прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Бізнес на церковних землях, на пандемії, на інфляції й навіть на війні. Бізнесмен десятиріччя", – написав Туск у соцмережі X (Twitter) про Моравецького.

Той не залишився в боргу й відповів: "У перші дні війни, коли пан спав й пакував евакуаційний рюкзак, ми рятували Україну".

Gdy w pierwszych dniach wojny Pan spał i pakował plecak ewakuacyjny my ratowaliśmy Ukrainę. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2024

#StopRussiaNow — це антивоєнна кампанія, яку у березні 2022 року у відповідь на повномасштабну російську агресію проти України запустив тодішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Bank Gospodarstwa Krajowego без тендеру вибрав для проведення кампанії невелике маловідоме агентство Tak Dzień Group. В угоді, підписаній у квітні 2022 року, банк погодився виплатити агентству 22,8 млн злотих за проведення кампанії.