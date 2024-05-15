У Польщі скандал через гроші на кампанію StopRussiaNow. Туск звинувачує Моравецького
Верховна контрольна палата Польщі (аналог української Рахункової палати) вважає, що уряд Матеуша Моравецького може бути причетний до розпилу грошей на антивоєнній кампанії StopRussiaNow. Про це повідомив у понеділок портал Onet.
"Майже 23 млн злотих, витрачених канцелярією прем'єр-міністра на антивоєнну кампанію #StoprussiaNow через [державний] Bank Gospodarstwa Krajowego, потрапили до кишень "золотих хлопчиків" ПіС: Радослава Тадаєвського, друга колишнього радника Матеуша Моравецького Маріуша Хлопіка, а також Петра Палка, соратника президента Анджея Дуди. Більшість грошей, витрачених на кампанію, могла бути надана неправомірно", – йдеться в публікації.
У середу, 15 травня, на цю публікацію відреагував чинний прем'єр-міністр Дональд Туск.
"Бізнес на церковних землях, на пандемії, на інфляції й навіть на війні. Бізнесмен десятиріччя", – написав Туск у соцмережі X (Twitter) про Моравецького.
Той не залишився в боргу й відповів: "У перші дні війни, коли пан спав й пакував евакуаційний рюкзак, ми рятували Україну".
Gdy w pierwszych dniach wojny Pan spał i pakował plecak ewakuacyjny my ratowaliśmy Ukrainę.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2024
#StopRussiaNow — це антивоєнна кампанія, яку у березні 2022 року у відповідь на повномасштабну російську агресію проти України запустив тодішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Bank Gospodarstwa Krajowego без тендеру вибрав для проведення кампанії невелике маловідоме агентство Tak Dzień Group. В угоді, підписаній у квітні 2022 року, банк погодився виплатити агентству 22,8 млн злотих за проведення кампанії.
- У Польщі менше ніж через місяць відбудуться вибори до Європейського парламенту. За останніми опитуваннями Громадянська коаліція Дональда Туска й Об'єднана правиця на чолі з ПіС йдуть приблизно на одному рівні.