В правительстве рассказали, планируют ли повышать налоги до конца войны

Правительство не планирует повышения налогов до конца войны, кроме их возвращения к довоенному уровню. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемарафона.

"Возвращение к довоенному уровню налогов произошло с 1 июля, это было прописано в законодательстве. Отчасти мы ожидаем, что возврат налогов к довоенному уровню произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа", – сказал Шмыгаль.

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Премьер напомнил, что речь идет об отмене упрощенной системы налогообложения для крупного бизнеса, в том числе возврат до 5% вместо 2%, что было введено в первые месяцы войны.

"Других изменений, кроме возвращения к довоенному уровню, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, уверен, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии", – подчеркнул Шмыгаль.