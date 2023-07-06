"Не допустимо". В уряді розповіли, чи виростуть податки до кінця війни

Уряд не планує підвищення податків до кінця війни, крім їх повернення до довоєнного рівня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі телемарафону.

"Повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано у законодавстві. Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", – сказав Шмигаль.

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Прем'єр нагадав, що йдеться про скасування спрощеної системи оподаткування для великого бізнесу, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

"Інших змін, окрім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, певен, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", – наголосив Шмигаль.