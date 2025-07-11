В Раде предложили отвязать оклады и штрафы от прожиточного минимума
Группа народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком внесла в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов №№13466-13469, предусматривающий кардинальное изменение механизмов расчета должностных окладов, штрафов и административных сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.
Прожиточный минимум в Украине используется не только как социальный стандарт, но и как технический показатель для определения размеров зарплат работников бюджетной сферы, государственных органов, штрафов, административных сборов и других платежей.
Это ограничивает возможности государства по повышению прожиточного минимума, потому что оно автоматически влечет за собой другие повышения.
Поэтому депутаты предлагают с 2026 года:
- для определения размеров должностных окладов использовать базовую (орудную) величину. На 2026 год этот размер не может быть меньше 3470 гривен;
- ввести новые единицы определения размеров штрафов и административных сборов – штрафную ставку и ставку административных сборов. На 2026 год этот размер не может быть меньше 3028 гривен.
В таком случае привязка останется только в формировании основных социальных начислений: пенсия, минимальная зарплата.
Подобное предложение еще в 2021 году вносил Кабинет министров, но до рассмотрения его законопроектов дело не дошло.
- Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине в 2025 году составляет 3028 гривен.