В Раде предложили отвязать оклады и штрафы от прожиточного минимума

Базовая величина и штрафная ставка могут заменить прожиточный минимум в расчетах окладов и платежей

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Группа народных депутатов во главе со спикером Русланом Стефанчуком внесла в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов №№13466-13469, предусматривающий кардинальное изменение механизмов расчета должностных окладов, штрафов и административных сборов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Прожиточный минимум в Украине используется не только как социальный стандарт, но и как технический показатель для определения размеров зарплат работников бюджетной сферы, государственных органов, штрафов, административных сборов и других платежей.

Это ограничивает возможности государства по повышению прожиточного минимума, потому что оно автоматически влечет за собой другие повышения.

Поэтому депутаты предлагают с 2026 года:

для определения размеров должностных окладов использовать базовую (орудную) величину. На 2026 год этот размер не может быть меньше 3470 гривен;

ввести новые единицы определения размеров штрафов и административных сборов – штрафную ставку и ставку административных сборов. На 2026 год этот размер не может быть меньше 3028 гривен.

В таком случае привязка останется только в формировании основных социальных начислений: пенсия, минимальная зарплата.

Подобное предложение еще в 2021 году вносил Кабинет министров, но до рассмотрения его законопроектов дело не дошло.