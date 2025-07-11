У Раді запропонували відв'язати оклади й штрафи від прожиткового мінімуму

Базова величина та штрафна ставка можуть замінити прожитковий мінімум у розрахунках окладів та платежів

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Група народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком внесла до Верховної Ради пакет із чотирьох законопроєктів №№13466-13469, що передбачає кардинальну зміну механізмів розрахунку посадових окладів, штрафів та адміністративних зборів. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Прожитковий мінімум в Україні використовується не лише як соціальний стандарт, а і як технічний показник для визначення розмірів заробітних плат працівників бюджетної сфери, державних органів, штрафів, адміністративних зборів та інших платежів.

Це обмежує можливості держави щодо підвищення прожиткового мінімуму, бо воно автоматично тягне за собою інші підвищення.

Тому депутати пропонують з 2026 року:

для визначення розмірів посадових окладів використовувати базову (орудну) величину. На 2026 рік цей розмір не може бути меншим за 3470 гривень;

запровадити нові одиниці для визначення розмірів штрафів та адміністративних зборів – штрафну ставку та ставку адміністративних зборів. На 2026 рік цей розмір не може бути меншим за 3028 гривень.

У такому випадку прив'язка залишиться лише у формуванні основних соціальних нарахувань: пенсія, мінімальна зарплата.

Подібну пропозицію ще у 2021 році вносив Кабінет міністрів, але до розгляду його законопроєктів справа не дійшла.