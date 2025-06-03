В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра финансов
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк из Голоса (первый заместитель председателя финансового комитета) 3 июня предложил уволить министра финансов Сергея Марченко. Об этом сообщается на сайте парламента в проекте постановления №13343.
Железняк обвиняет Марченко в саботаже проведения реформы и нарушении закона о запуске конкурса на главу Гостаможни, срыве сроков подачи бюджетной декларации и систематических проблемах с финансированием бюджета.
Также он упрекает Марченко в том, что он якобы соглашается с "популистическими бюджетными пожеланиями Офиса президента", такими, как Национальный кешбэк, финансирование единого телемарафона, "тысяча Зеленского", закупка ядерных реакторов.
Кроме того, депутат обвиняет министра в "самоустранении и передаче на аутсорс Офиса президента всех финансовых ведомств Минфина".
Депутат написал в Telegram, что когда-то поддерживал назначение Марченко, но считает, что за пять лет в должности тот потерял принципы и превратился в "безмолвного исполнителя" команд Офиса президента.
Инициатива увольнения министра не означает, что он будет уволен. Так же, как не увольняют министра обороны Рустема Умерова или министра энергетики Германа Галущенко, в отношении которых в парламенте зарегистрировали проекты постановления об увольнении.
- Сергей Марченко был назначен министром финансов 30 марта 2020 года, сменив Игоря Уманского. В январе 2025 года Марченко побил рекорд пребывания в должности министра финансов Украины, ранее принадлежавший Игорю Митюкову.