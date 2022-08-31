В Раде заявили, что 10%-го сбора на импорт не будет: Минэкономики категорически против

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк из налогового комитета заявил, что, по его информации, правительство и Офис президента отказались от идеи введения 10%-го валютного сбора на импорт.

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"Несмотря на то, что текст законопроекта уже прошел согласование, на регистрацию в парламенте он не пойдет. Причина отказа – значительное публичное давление и сопротивление бизнесу", – заявил депутат в своем Telegram-канале.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина заявил, что вопрос валютного сбора вызвал жесткие споры внутри власти.

"Автор законопроекта – Минфин, но это идея Нацбанка, поддержанная [заместителем главы Офиса президента Ростиславом] Шурмой, а Министерство экономики выступило против", — рассказал он.

Информация о том, что в Кабинете министров разрабатывают законопроект о введении дополнительного сбора на покупку иностранной валюты импортерами, появилась в начале августа.

Национальный банк говорил, что экономический эффект от введения нового налога на импорт мог бы составить 15-18 млрд грн в месяц.

Андрей Водяный

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