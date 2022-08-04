Налог на импорт в размере 10% – горькая, но очень нужная таблетка для победы Украины

В экономике снова "зрада". Теперь зрадой называют перспективу введения нового налога на импорт в размере 10%.

Но зрада ли это? Разве это можно назвать неправильным решением? Нет. Это решение можно назвать плохим. Потому что сейчас все решения в экономике либо плохие, либо очень плохие. Но это правильное плохое решение. Почему?

Каковы существующие ключевые проблемы сейчас в экономике, с которыми должно работать государство? Это огромный дефицит бюджета, девальвация гривни, безработица, падение экономики, закрытые порты для экспорта и так далее.

Но может ли здесь что-либо сделать государство? Может как-то повлиять? Может ли, например, что-нибудь сделать такое, что будет привлекать инвестиции со стороны бизнеса? Нет. Пока идет война, это невозможно.

Какая основная задача в таких условиях?

Сохранение шаткой макроэкономической стабильности. Что, пока еще, удается. В результате мы даже видим оживление экономической активности на большинстве свободной от российских захватчиков территории Украины после начального шока конца февраля – начала марта.

Поэтому ключевая задача – сохранить эту макроэкономическую стабильность, пока продолжается война. Это ключ не только для более-менее нормальной ситуации в экономике, учитывая войну, но и для победы в этой войне. Ибо в Украине идет война не только на фронте, но и война на истощение экономики. И утрата макроэкономической стабильности сразу приведет к поражению. Именно поэтому сохранение макроэкономической стабильности – основная задача в экономике.

И главные угрозы этой задачи – это риск быстрой девальвации национальной валюты и риск дефицита бюджета, который может привести к неконтролируемой печати гривни, что вновь запустит механизм быстрой девальвации. Которая всегда за собой ведет инфляцию.

Помогает ли новый потенциальный налог на импорт решить эту задачу? Да.

Прежде всего, больше налогов на импорт означает увеличение поступлений в бюджет, а следовательно, меньший дефицит бюджета. А это значит, меньше печати гривни.

И да, в идеальном мире весь дефицит бюджета перекрывался бы нашими западными партнерами. Но, к сожалению, мир не идеален, потому что в идеальном мире не было бы войны, потому что не существовало бы России, а западная помощь не перекрывает полностью дефицит бюджета.

Более того, западная помощь может использоваться исключительно на финансирование социальной сферы. Запрещено использовать эти средства для поддержки армии. Пока все доходы бюджета меньше, чем расходы на армию.

Второе – увеличение налогов на импорт означает меньше этого импорта. Потому что он дорожает и люди меньше его покупают. Меньше спрос на импорт. А меньшее количество импорта означает меньший торговый дефицит. Что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из-за войны. А меньший торговый дефицит – это меньшее давление на гривню.

Поэтому налог на импорт способствует макроэкономической стабильности в условиях войны. А потому его введение правильно. Хоть является плохим и непопулярным решением.

И можно только приветствовать, когда в условиях войны принимают непопулярные решения. Ибо популизм всегда есть путь в экономический ад. А в условиях войны этот путь очень короткий. И мы уже дважды наступили на эти грабли с государственным регулированием цен на горючее и со льготами для ввоза авто. Третий раз лишний.

Увеличит ли этот налог цены в Украине и уменьшит ли покупательную способность граждан? Конечно, да. Потому это решение плохое. Но это должно предотвратить безумную девальвацию и инфляцию, в случае которых покупательная способность граждан упадет на несколько порядков значительнее. Именно поэтому это верное решение.

И очень удивляет, когда люди ищут предательство в непопулярных решениях. Ибо логика непопулярного решения всегда мощнее. Потому что если власть решилась, если политики нашли в себе силы принять непопулярное решение – значит, это решение точно очень полезно. Это как с невкусными лекарствами в детстве. Чем они горче, тем больше пользы.

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