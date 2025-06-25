В Раду внесли пакет законопроектов о Defence City: это как Дия.City, только для оборонки
В Верховную Раду внесли пакет законопроектов, предусматривающий создание специального налогового режима для оборонно-промышленного комплекса, сообщил во вторник глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Инициатива получила название Defence City и разработана совместно с Министерством обороны. По словам Гетманцева, цель проекта – создать условия, чтобы "украинская оборонка не выживала, а росла".
Резиденты Defence City (список будет иметь ограниченный доступ и будет охраняться в установленном порядке) получат значительные налоговые преференции до 2036 года в случае принятия этого пакета.
Их освободят от налога на прибыль при реинвестировании, от земельного и экологического налогов и от налога на недвижимость.
При этом сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК: льготы по НДС, ускоренная амортизация и льготы работникам на релоцированных предприятиях.
Помимо налоговых льгот, резиденты Defence City получат упрощение таможенных процедур, облегченный экспортный контроль для военных технологий, дополнительные гарантии защиты внутри криминального процесса и поддержку в релокации предприятий.
НБУ сможет устанавливать особенности валютного надзора и валютных операций для таких компаний.
"Сложно выиграть войну только силой оружия – нужна еще сила государства, которое поддерживает тех, кто это оружие производит", – объяснил депутат необходимость создания специального режима для оборонных предприятий.
- В 2021 году Верховная Рада запустила специальный правовой режим Дия.City для IT-компаний в Украине. Он предусматривает низкие налоговые ставки и альтернативную модель найма.